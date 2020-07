Germania, inflazione giugno confermata in recupero (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – L’inflazione in Germania conferma segnali di recupero a giugno. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari dffusi a fine giugno: prezzi al consumo in crescita dello 0,9% su base annua, come le stime di consensus e rispetto allo 0,6% del mese precedente. Su base mensile si registra un incremento dello 0,6% in linea con le attese, diopo il -0,1% di maggio. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato variazoni positive dello 0,7% su mese, in linea con il consensus (invariato il mese precedente) mentre su anno è salita dello 0,8%, confermando le attese, a fronte del +0,5% di aprile. Leggi su quifinanza

