GAZZETTA – Napoli, Cristiano Giuntoli pronto a far firmare Victor Osimhen (Di martedì 14 luglio 2020) “Lautaro serve il secondo posto. Pioli e Gasp, gli invincibili post Covid-19” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport. Chiaro il riferimento alla vittoria dell’Inter sul Torino e ai numeri di Milan e Atalanta, le uniche due squadre imbattute da quando il campionato è ricominciato. Il giornale dedica oggi ampio spazio al Napoli e al mercato. Ci sono novità interessanti sul futuro di Victor Osimhen. “Ieri il ventunenne attaccante era dato in partenza per Olbia. A largo della Sardegna ha ancorato il suo yacht il presidente del Lilla Gerard Lopez e Osimhen lo sta raggiungendo. In zona c’è anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Situazione ... Leggi su calciomercato.napoli

Ciro_Marvel : @Gazzetta_it Ma per di Natale e il Napoli avete mai uscito articoli del genere? - Veladuepuntozer : Video: i Giochi di Napoli nel 1960 - CarloAl87550029 : @orsi_massimo @CalcioPillole @Gazzetta_it società di calcio e non solo i risultati calcistici. E troverai i complim… - Veladuepuntozer : Il libro Napoli Olimpica a 60 anni dai Giochi - rocmvv : #Maradona minaccia di fare causa a #PaoloSorrentino e #Netflix per il film È stata la mano di Dio -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA Napoli Napoli e Milan spettacolo e gol, ma alla fine gode solo la Roma La Gazzetta dello Sport GAZZETTA – Napoli, Cristiano Giuntoli pronto a far firmare Victor Osimhen

“Lautaro serve il secondo posto. Pioli e Gasp, gli invincibili post Covid-19” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento alla vittoria dell’Inter ...

La Roma studia il piano per il dopo Dzeko: suggestione Milik

La Roma medita su un possibile addio di Dzeko per alleggerire il monte ingaggi: Milik sarebbe il sostituto prescelto del bosniaco. E' tempo di riflessioni in casa Roma: il cambio di proprietà non si è ...

“Lautaro serve il secondo posto. Pioli e Gasp, gli invincibili post Covid-19” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento alla vittoria dell’Inter ...La Roma medita su un possibile addio di Dzeko per alleggerire il monte ingaggi: Milik sarebbe il sostituto prescelto del bosniaco. E' tempo di riflessioni in casa Roma: il cambio di proprietà non si è ...