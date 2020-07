ENAC: attacco hacker a sistemi informatici. Non sono stati sottratti dati (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, da venerdì 10 luglio u.s., ha subito un attacco di pirateria informatica che ha reso inaccessibili alcune informazioni contenute nei sistemi dell’Ente. Sulla base di quanto emerso nel corso delle attività di ripristino avviate dall’Ente nell’immediato, non sono stati sottratti dati. I dati contenuti nel sistemi informatici dell’Ente sono, in ogni caso, salvaguardati in un sistema di backup. L’ENAC ha già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica e al Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche e ha ... Leggi su quifinanza

