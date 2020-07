Ecobonus, De Lise (commercialisti): definire in fretta modalità attuazione (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – “Rilancio e semplificazione sono due parole che, nelle ultime settimane, abbiamo ascoltato molte volte dagli esponenti del Governo. C’è il rischio, però, che restino tali e non trovino riscontri pratici. Un esempio concreto è l’Ecobonus – SismaBonus 110%, la detrazione al 110 per cento della quale si può usufruire dal primo luglio, ma solo sulla carta. Ad oggi, infatti, mancano ancora i decreti attuativi (erano attesi per il mese di giugno) che definiscano le modalità per usufruire di tale detrazione e quelle per la cessione del credito. In questo modo la portata normativa è del tutto vanificata”. Lo afferma Matteo De Lise , Presidente dell’ Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. “Purtroppo, ci sembra ... Leggi su quifinanza

