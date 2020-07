Come un’asintomatica ha portato in ascensore al contagio di oltre 70 persone (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Emerging Infectious Diseases del Chinese Centers for Disease Control and Prevention una donna ha involontariamente infettato almeno 71 persone con il Coronavirus SARS-COV-2 attraverso l’uso dell’ascensore nel suo palazzo. La donna non ha mai mostrato alcun sintomo di COVID-19 e al suo ritorno a casa nella provincia di Heilongjiang, in Cina , da un viaggio negli Stati Uniti il ​​19 marzo – otto giorni dopo l’ultima volta in cui nell’area erano stati segnalati casi della malattia – ha preso l’ascensore. In seguito un suo vicino di casa è risultato essere il paziente zero di un focolaio che ha coinvolto 71 persone. E nessun altro nel suo palazzo è risultato positivo al virus. Come ... Leggi su nextquotidiano

