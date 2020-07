Azzolina: gli studenti misureranno la temperatura a casa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La misura della temperatura corporea degli studenti “viene fatta a casa”, intendendo cosi’ “responsabilizzare” ancora di più le famiglie. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di TgTg su Tv2000.Tutti gli studenti, indistintamente, torneranno a scuola il 14 settembre, ha ribadito il ministro, e si sta lavorando perché questo avvenga in piena sicurezza. Dal primo settembre le porte dei plessi si riapriranno già per quanti dovranno recuperare i debiti scolastici. Leggi su huffingtonpost

Preparativi in corso per tornare a scuola a settembre in sicurezza. Le misure previste contro il coronavirus in aula sono davvero utili? Parla il virologo Crisanti, secondo il quale per gli alunni dai ...