Asta record per una cartuccia di Super Mario Bros (Di martedì 14 luglio 2020) Asta record per Super Mario Bros: una cartuccia mai aperta del videogioco battuta per 114mila dollari. E’ la più pagata della storia E’ stata battuta all’Asta per 114.000 dollari una cartuccia originale e mai aperta di Super Mario Bros., lo storico gioco uscito nel 1985 per Nintendo NES. Secondo la casa d’aste Heritage Auction di… L'articolo Asta record per una cartuccia di Super Mario Bros Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

disilluso_ : RT @BettaVitali: Copia sigillata di Super Mario Bros. va all'asta per una cifra da record - BettaVitali : Copia sigillata di Super Mario Bros. va all'asta per una cifra da record - HDblog : RT @HDblog: Asta folle per Super Mario Bros.: copia venduta alla cifra record di 114.000$ - lillydessi : Asta folle per Super Mario Bros.: copia venduta alla cifra record di 114.000$ - HDblog - GiovannaDiTroia : Gioco #SuperMario all'asta a 114mila dollari, cifra record -