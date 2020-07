Ultime dai Palinsesti Rai 2020/2021 (Di lunedì 13 luglio 2020) Paola Perego La Rai ha definito i Palinsesti per la stagione TV 2020/2021, che saranno presentati giovedì 16 luglio. I giochi sono ormai fatti e, salvo clamorosi ribaltamenti dell’ultima ora, per i diretti interessati non è più tempo di sorprese: chi c’è, c’è; chi non c’è, se n’è già fatta una ragione (forse!). E’ il caso di Elisa Isoardi, che come è noto esce di scena dal mezzogiorno di Rai 1, dove torna Antonella Clerici con un nuovo programma e un nuovo titolo, che non prevede Casa né Bosco: sarà E’ Sempre Mezzogiorno. La conduttrice – che in autunno ritornerà anche in prima serata con The Voice Senior – va ad inserirsi in una programmazione di daytime confermata quasi in toto. Le altre ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Ultime dai Probabili formazioni Serie A della 32^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Il giro del mondo di Komboleo, il gioco (da tavola) nato in una baraccopoli

Succede spesso, visitando le baraccopoli del Sud del Mondo, di incontrare bambini intenti a divertirsi con giocattoli che arrivano dalle donazioni occidentali: dai palloni alle bambole, dai quaderni p ...

San Sperate, furto da Conforama: denunciati due algerini del Cpa di Monastir

Furto ieri pomeriggio nel centro commerciale Conforama di San Sperate. Sono stati fermati ieri sera alle 21 dai carabinieri di San Sperate dopo una segnalazione: sono due algerini ospiti del Cpa di Mo ...

