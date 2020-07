The Old Guard | La pellicola Netflix spiegata nella nuova featurette (Di lunedì 13 luglio 2020) Disponibile dal 10 luglio su Netflix, The Old Guard è già un fenomeno per numero di visualizzazioni e apprezzamenti pubblici. Ecco una nuova featurette sulla pellicola di Gina Prince-Bythewood. Dopo aver dato un primo sGuardo all’attesissima e già molto apprezzata pellicola diretta da Gina Prince-Bythewood, proponiamo oggi una nuova featurette (disponibile a fondo pagina) che spiega … L'articolo The Old Guard La pellicola Netflix spiegata nella nuova featurette proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NetflixIT : Ogni scusa è buona per parlare un po’ di Luca Marinelli. Soprattutto quando c’è lui che ti spiega la sua parte in T… - AlexBellanotte : lo sconforto che provo perchè The Old Guard non uscirà mai al cinema e non potrò vedere un Luca Marinelli alto 5 me… - Statler_the_old : @donnadimezzo @niccolo_serra @GenCar5 @AzzolinaLucia @lauraboldrini @meb @CarloCalenda La memoria corta dei 5 stell… - RobyyGiudici : Radio Deejay - queenseptienna : Devo ancora vedere The Old Guard e la prima cosa che leggo aprendo Twitter è che Marinelli è troppo bianco per essere italiano. Wtf. -