Smart working alle Barbados: visto per tutti in un paradiso COVID free (Di lunedì 13 luglio 2020) Uno dei risvolti positivi del lungo periodo di lockdown è indubbiamente lo Smart working. Lavorare da casa, per chi non lo faceva già prima, si è rivelato un modo alternativo più che valido per vivere e portare avanti la propria quotidianità professionale, aumentando allo stesso tempo l'efficienza e i tempi di risposta di milioni di italiani, e limitando le ore di buco per raggiungere il posto di lavoro - con conseguente risparmio sugli spostamenti. Non è però detto che ci si debba per forza limitare a lavorare in remoto tra le mura domestiche. Cosa ne direste ad esempio di rimanere in Smart working godendovi però le bellezze delle Barbados? Sì perché, per rilanciare il turismo in periodo di pandemia da Coronavirus, il primo ... Leggi su optimagazine

