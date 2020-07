“Siamo pieni di splendide squadre perdenti, ma ci meravigliamo che a vincere sia ancora una brutta Juve” (Di lunedì 13 luglio 2020) Mario Sconcerti sul Corriere della Sera definisce “accademica” la partita tra Napoli e Milan in cui c’è stato poco gioco, poca cattiveria. dove si è cercato di far vedere agli arbitri e al mondo televisivo quanto saremmo stati bravi in stagione se solo ce ne fosse stato il mezzo. Lo stesso concetto che aveva espresso Ibrahimovic, un campione del tempo passato che in qualche modo si oppone al nuovo che arriva È troppo pieno di sé Ibrahimovic e più l’età avanza, più ha bisogno lui di allargarsi a copertura di uno spazio inversamente proporzionale. C’è molto in lui del vecchio Milan, quello che è ancora stabilmente settimo proprio perché ha bisogno di vivere nel passato fino in fondo. Ibra è uno straordinario giocatore di ieri, che non è poco, ma non è ... Leggi su ilnapolista

