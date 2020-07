Sampdoria, Benetti: “La classifica è migliorata, la vittoria è un bel tassello per la salvezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’allenatore in seconda della Sampdoria, Paolo Benetti, che ha sostituito Claudio Ranieri nella vittoria di ieri contro l’Udinese ha commentato così a SampTV: “Soddisfazione grandissima per la squadra, che ha fatto una gara attenta, precisa, volitiva – afferma l’allenatore in seconda al termine della vittoria sull’Udinese -. Avevamo bisogno di un risultato del genere, è un bel tassello verso il nostro obiettivo: siamo sulla buona strada ma non è finita. La classifica la guardiamo, cercando di ottenere il massimo da ogni partita – prosegue Benetti -. Adesso la nostra posizione è migliorata ma con i tre punti in palio cambia repentinamente, quindi restiamo concentrati sul nostro ... Leggi su alfredopedulla

