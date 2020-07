Roma, paura per un grosso incendio all'ex stazione di Vigna Clara (Di lunedì 13 luglio 2020) paura a Roma per un grosso incendio che si è sviluppato nel pomeriggio al parcheggio dell'ex stazione di Vigna Clara. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme: altissima ... Leggi su leggo

Roma, paura per un grosso incendio all'ex stazione di Vigna Clara

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Coronavirus Lazio, i focolai fanno paura: in una settimana scoperti 52 nuovi positivi Il Messaggero Migranti positivi al Covid, che cosa sta succedendo ad Amantea

Amantea è un Comune di circa 14 mila abitanti in provincia di Cosenza, in Calabria. Che si trova ora al centro dell'attenzione mediatica per le proteste organizzate dai cittadini contro il trasferimen ...

CALABRIA, MIGRANTI POSITIVI TRASFERITI A ROMA?/ Governo non esclude navi quarantena

E’ scoppiata la protesta in Calabria dopo lo sbarco di 70 immigrati del Pakistan, tra cui 20 minori non accompagnati, soccorsi al largo di Caulonia e 26 dei quali risultati positivi al Covid. Come spi ...

