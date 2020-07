Quali saranno le prossime mosse di Giuseppe Conte? (Di lunedì 13 luglio 2020) Ieri sono stato a fare una passeggiata con dei matematici tedeschi. Amano l’Italia ma non sono esenti da pregiudizi. Secondo loro in Italia regna la corruzione, l’evasione fiscale è altissima, i portafogli degli Italiani sono ricchi mentre lo stato è indebitato, non si spende in cose utili ma per dare immeritatamente soldi a persone che non hanno alcuna voglia di lavorare. In cambio di questa elargizione, queste persone votano partiti politici retti da mafiosi e appoggiano gli sproloqui del Papa (bisogna perdonarli, vengono dal Nord della Germania, sono protestanti e, tradizionalmente, non amano molto il Papato in generale). Premesso che queste accuse, un fondo di verità ce l’hanno, da queste idee stereotipate, si intuisce chiaramente il perché della forte opposizione dei paesi frugali ai recovery funds. Io credo che tutto nasca da un ... Leggi su nextquotidiano

Proroga dello stato di emergenza : ecco quali saranno tutti gli effetti dalle mascherine alle zone rosse Cosa comporta la Proroga dello stato di emergenza ? Il premier Conte ha fatto sapere che lo stato di emergenza dovuto alla pandemia potrebbe durare fino a l 31 dicembre 2020 , una scelta che il premier ...

Cosa comporta la di ? Il premier Conte ha fatto sapere che lo di dovuto alla pandemia potrebbe durare fino a l 31 dicembre 2020 , una scelta che il premier ... Gli Stati Uniti lasciano l’Oms : quali saranno le conseguenze? (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il taglio dei fondi all’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) era già stato annunciato dal presidente Donald Trump il 14 aprile. Dopo due mesi e mezzo circa, la decisione di ...

(foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Il taglio dei fondi all’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) era già stato annunciato dal presidente Donald Trump il 14 aprile. Dopo due mesi e mezzo circa, la decisione di ... Quali saranno i libri più letti sulle spiagge italiane? Ecco qualche consiglio Verso l’estate 2020: Quali saranno i libri più letti sotto l’ombrellone? Ecco alcuni consigli per le vostre letture estive. Si avvicina l’estate, per cui molti amanti della lettura, come da tradizione, porteranno sotto ...

Dario14000911 : RT @Mauro37373348: Ciao a tutti....domani il pdr.....e vari ministri tra i quali la Lamorgese saranno a Trieste. Sarebbe da andare contesta… - LiberoTes : RT @Mauro37373348: Ciao a tutti....domani il pdr.....e vari ministri tra i quali la Lamorgese saranno a Trieste. Sarebbe da andare contesta… - thisisacasino : se domani il mio oculista mi chiede se in questi mesi sono stata tanto al telefono, visto che mi saranno aumentati… - DamaElenaFp : Tired ?? Sta lavorando davvero tantissimo! Chissà quali novità ci saranno nella prossima edizione - Carla78501510 : RT @Mauro37373348: Ciao a tutti....domani il pdr.....e vari ministri tra i quali la Lamorgese saranno a Trieste. Sarebbe da andare contesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali saranno Quali saranno le nuove professioni richieste dopo la pandemia? Sputnik Italia Li-Meng Yan, virologa di Hong Kong/ “Pechino ha nascosto Covid-19. Se in Cina…”

La virologa Li-Meng Yan ha rilasciato un’intervista a Fox News rivelando: “Pechino ha nascosto la trasmissione del virus Covid-19 da uomo e uomo” Li-Meng Yan, una ricercatrice dell’Università di Hong ...

La casa gotica dei sogni è valutata 1€ (base d’asta) e vi aspetta in Scozia

Esiste in Scozia un’antica magione che sa di storia, fascino e mistero, i suoi esterni, dall’aspetto fatiscente, sono ispirati all’architettura gotica francese della fine del diciannovesimo ...

La virologa Li-Meng Yan ha rilasciato un’intervista a Fox News rivelando: “Pechino ha nascosto la trasmissione del virus Covid-19 da uomo e uomo” Li-Meng Yan, una ricercatrice dell’Università di Hong ...Esiste in Scozia un’antica magione che sa di storia, fascino e mistero, i suoi esterni, dall’aspetto fatiscente, sono ispirati all’architettura gotica francese della fine del diciannovesimo ...