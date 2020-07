Padre e figlia muoiono entrambi di tumore al cervello a pochi mesi di distanza (Di lunedì 13 luglio 2020) Tragedia devastante: Padre e figlia muoiono, di tumore al cervello a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Lasciano “un buco” nella famiglia. La tragica morte di Jimmy McGrane, 74 anni, e di Lynne Ward, 51, ha “creato un buco nella famiglia”. Come riferisce il giornale Liverpool Echo, quando il grande tumore cerebrale di Lynne è … L'articolo Padre e figlia muoiono entrambi di tumore al cervello a pochi mesi di distanza è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Padre figlia «Alberto di Monaco è il padre di mia figlia», 34enne brasiliana chiede riconoscimento al principe Riviera24 De Crescenzo, a un anno da morte esce 'Accadde domani'

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - A un anno dalla morte di Luciano De Crescenzo, il 18 luglio 2019, esce 'Accadde domani', una raccolta di articoli selezionati dalla figlia Paola ... Era uno dei film preferiti ...

SCOMPARSO A 90 ANNI IL PADRE DELLA SINDACA DI MORTERONE

LECCO – Deceduto all’età di 90 anni Piero Invernizzi, padre della sindaca di Morterone Antonella Invernizzi (nell’immagine a destra). Lascia anche gli altri due figli Rosella e Maurizio, due nipoti e ...

