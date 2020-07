‘Ndrangheta a Varese, in manette consigliere comunale di Busto Arsizio (Di lunedì 13 luglio 2020) Varese,la Gdf ha posto agli arresti cinque persone, tra cui Paolo Efrem, consigliere comunale di Busto Arsizio, per contatti con la ‘ndrangheta. Emissione di false fatture e infiltrazioni della ‘ndrangheta nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti. Come riporta RaiNews24, con queste accuse, il pubblico ministero Silvia Bonardi, con la collaborazione del nucleo di economia … L'articolo ‘Ndrangheta a Varese, in manette consigliere comunale di Busto Arsizio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

