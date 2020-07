Napoli, Koulibaly: “Dobbiamo difendere meglio, ma il regolamento è duro con i difensori” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a Sky Sport dopo il match del San Paolo che ha visto i partenopei pareggiare sul 2-2 con il Milan. Rossoneri che hanno anche usufruito di un calcio di rigore, come spiega lo stesso Koulibaly: “Dal vivo è tutto molto veloce, io non pensavo ci fosse rigore però poi mi è stato detto che c’era – spiega – Il regolamento con i difensori è molto duro, diventa difficile se in area di rigore non si può più fare nulla. La Var deve aiutarci, per il momento non è semplice ma sono certo che migliorerà.” Non solo episodi arbitrali però, ma anche alcune responsabilità del Napoli: “Potevamo difendere meglio, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Napoli Le parole di #Koulibaly dopo #NapoliMilan - TheMagician1310 : @jokervero @tancredipalmeri Bergonzi, Cesari, Auriemma e lo stesso Koulibaly non credo siano tifosi del Milan nel d… - ilnapolionline : Koulibaly legato al Napoli, basterà un'offerta da 100 milioni? - - apetrazzuolo : IL PARERE – Onofri: 'Il Napoli rimane una realtà consolidata e mi aspetto una bella partita con il Barcellona, Koul… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Koulibaly, forma da #Champions e voce da leader: 'Siamo sulla strada giusta' -