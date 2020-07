MotoGp, finalmente si comincia con l’attesissimo GP di Jerez: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 13 luglio 2020) L’attesa è finalmente terminata, la MotoGp torna a regalare emozioni con il primo appuntamento di questo strano Mondiale 2020, che scatterà nel prossimo week-end con il Gran Premio di Jerez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno tornare ad emozionarsi con le sfide tra Marquez, Rossi e tutti gli altri protagonisti delle due ruote. Si comincia con la solita conferenza stampa del giovedì, per poi proseguire con tutto il programma che si dipanerà tra venerdì, sabato e le imperdibile gare della domenica: tutto verrà trasmesso da Sky Sport MotoGp e DAZN (Guarda il GP Red Bull di Spagna live su DAZN) Dove seguire il Gran Premio di Jerez in tv: Una delle ... Leggi su sportfair

