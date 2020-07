Mercato Olimpia Milano – Colpo Zach LeDay: biennale per l’ex Zalgiris Kaunas (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Olimpia Milano si appresta a vivere una stagione da protagonista, o almeno sono queste le aspettative legate al livello straordinario del roster messo nelle mani di coach Messina. L’ultima aggiunta è Zach LeDay, 26enne ala ex Zalgiris Kaunas che ha aiutato a vincere scudetto e Coppa di Lituania facendo registrare 11.8 punti per partita con 4.7 rimbalzi. “Sono davvero grato per l’opportunità di rappresentare la città di Milano e poter lavorare in una società prestigiosa, al fianco di grandi giocatori e allenatori. – ha dichiarato LeDay – Sono pronto a lavorare, pormi obiettivi importanti e fare tutto quello che serve per vincere“.L'articolo Mercato ... Leggi su sportfair

