Mauro: «La rivoluzione di Sarri è ancora a metà ma lo scudetto sarebbe meritato» (Di lunedì 13 luglio 2020) Massimo Mauro ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex opinionista di Sky Massimo Mauro ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport analizzando la stagione della Juve e il lavoro di Maurizio Sarri. Le sue parole. COSA MANCA ALLA JUVE – «La Juve ha fatto una scelta filosofica che condivido: cambiare identità conservando la vittoria. È un obiettivo difficile che ancora non ha centrato: serve tempo e, per questo, la squadra finisce per accontentarsi. Ma il Dna non si può modificare e la squadra è sempre lassù: ha campioni, ne passa prima che mollino…». Sarri – «Il matrimonio non sembra ancora riuscito, ma mi auguro che funzioni: c’è ancora ... Leggi su calcionews24

