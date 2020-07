Mara Venier, inarrestabile: la sua decisione fa impazzire i fan (Di lunedì 13 luglio 2020) Mara Venier ha preso una decisione molto importante che riguarda il suo futuro e quello di Domenica In: i fan stentano a crederci. Foto: Instagram @Mara VenierIn alcune recenti interviste Mara Venier aveva lasciato intendere che il suo ritiro dal piccolo schermo fosse molto vicino. Per questo motivo i suoi fan sono stati per settimane con il fiato sospeso, cercando di capirci qualcosa in più sul suo futuro e di conseguenza su quello di Domenica In, il talk che ha riportato al successo e che ha recentemente chiuso una delle sue stagioni più seguite. L’ultima puntata ha segnato il 23% di share, ascolti da record che hanno ripagato Mara delle malignità subite nel corso degli ultimi mesi, che mai ... Leggi su chenews

“Una ferita molto profonda…” : Mara Venier parla del dramma che le ha segnato la vita Mara Venier e la perdita del figlio che aspettava da Renzo Arbore Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista a Mara Venier , reduce da una stagione di grandi successi con Domenica In. Ovviamente la ...

Mara Venier rivela : anticipazione sulla prossima stagione di Domenica In La conduttrice di Domenica In, Mara Venier , in un'intervista rivela come vorrebbe che fosse la prossima stagione di Domenica In Mara Venier in questa stagione di Domenica In è riuscita a collezionare ascolti incredibili.

Mara Venier e il retroscena sulla storia con Renzo Arbore : "Un grande dolore quando…" Dopo la fine dell'ultima stagione di Domenica In, conclusasi con grande successo, Mara Venier si concede un'intervista dai toni anche piuttosto privati. La conduttrice veneta, amata da migliaia di telespettatori in tutta Italia, vanta ...

