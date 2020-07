La Juve piomba su Zapata, ma non esclude Milik: affondo concreto, cifra da capogiro (Di lunedì 13 luglio 2020) Zapata JuveNTUS- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, i bianconeri sarebbero pronti a puntare con forte decisione su Zapata, attaccante colombiano attualmente in forza all’Atalanta. Un interesse reale e concreto che Paratici potrebbe coltivare nel corso dei prossimi mesi. Certo l’addio di Higuain, ma oltre Zapata non è escluso il potenziale arrivo di Milik. Zapata Juventus, 50 milioni di euro: Paratici ci pensa Strapotere fisico, senso del gol e partner ideale di Cristiano Ronaldo, Zapata potrebbe far breccia nel cuore dei dirigenti della Juventus già in vista dell’imminente sessione di mercato. Leggi anche: Nè Pogba, nè Milinkovic: la nuova ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Juve piomba Juventus, Paratici piomba su Dzeko e Zapata SuperNews SNAI-Serie A: Atalanta, un rullo schiacciaquoteIl successo con il Brescia a 1,16, l'Over piomba a 1,25

(Milano, 13 luglio 2020) - L'attacco atomico di Gasperini “chiama” la goleada nel derby - Insidia Sassuolo per la Juventus, ma il pronostico è nettamente bianconero – Lazio in difficoltà, ma favorita ...

Napoli-Milan, la partita al San Paolo è stata una trasferta tutto sommato proficua

Dodici luglio dell’anno di Covid 2020, notte di san Fortunato. E già questo, un indizio… Cronaca rigorosamente baristica milanès, Porta Romana bella. Vedi il Napoli e non muori. Rigore! Grida l’inclit ...

