Inter, Vecino tormentato dai problemi al ginocchio: possibile l’intervento chirurgico (Di lunedì 13 luglio 2020) Matias Vecino alle prese con l’infiammazione al ginocchio. Il centrocampista dell’Inter, dopo un periodo di stop, era rientrato per qualche minuto nella sfida contro il Bologna e a seguire contro il Verona, ma ora il problema si è ripresentato, costringendolo ad una nuova sosta. Come riportato da Il Corriere dello Sport, per risolvere definitivamente questo problema che lo tormenta, Vecino potrebbe sottoporsi ad un Intervento chirurgico. Leggi su sportface

