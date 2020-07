Il Benevento è in vacanza, giallorossi superati dal Trapani (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTrapani – Cercava i record, è invece costretto a incassare un’altra sconfitta. Il Benevento, dopo il ko di Crotone e il pari col Venezia, cade anche a Trapani. La differenza di stimoli e di motivazioni fa ancora una volta da discriminante. La voglia di salvezza dei siciliani di Castori ha la meglio contro la capolista incontrastata del campionato che ha, però, staccato ormai la spina. Da domani, del resto, Maggio e compagni si godranno per i prossimi tre giorni il caldo e il sole della Sardegna, sfruttando la vacanza-premio voluta dal presidente Oreste Vigorito. La stagione per la Strega non ha più nulla da dire ma al termine mancano ancora quattro appuntamenti, iniziando da quello di venerdì prossimo contro il già retrocesso Livorno. La partita ... Leggi su anteprima24

Tonysscn : @SpudFNVPN ti risulta Mandzukic al Benevento? Ha rescisso ieri il suo contratto.. mi trovo in vacanza in Croazia e mi hanno appena informato -

Hanno approfittato dell’assenza per le vacanze dei padroni di casa per mettere a segno un furto. E’ accaduto nella serata di ieri in via Damaso, nel centro storico di Benevento, dove i malviventi hann ...

