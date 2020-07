Il 16 luglio hanno inizio i Defender Days (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuova Defender è finalmente arrivata in Italia. La vettura è già nelle concessionarie e i primi clienti la stanno guidando. Defender è l’icona di Land Rover reinventata per il ventunesimo secolo, una categoria a sé stante, intelligente, capace e sicura per tutta la famiglia; è l’auto ideale per chi ama l’avventura e le nuove scoperte, per chi apprezza il valore di comunità e si batte per fare la differenza. La nuova Defender esce sul mercato in un momento storico molto complicato, caratterizzato da emergenza sanitaria e dal rispetto di protocolli per la sicurezza che stanno cambiando radicalmente le nostre esperienze quotidiane. Per questo, con il chiaro obiettivo di permettere a tutti di conoscere e vivere a fondo questa straordinaria vettura, di comprenderne i valori ... Leggi su ildenaro

Quello di quest’anno sarà un Festino atipico per tutta la città, in assenza della consueta sfilata del carro tra le strade di Palermo. Ma anche quest’anno a Sanlorenzo Mercato si potranno rivivere le ...

Foibe Basovizza, incontro Mattarella-Pahor sul Carso triestino

i due hanno firmato un memorandum d’intesa per la restituzione alla comunità slovena in Italia del Narodni Dom, la casa del popolo data alle fiamme dai fascisti il 13 luglio di cento anni fa. «La ...

