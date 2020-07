I film Netflix più attesi dei prossimi mesi (e già in odore di Oscar) (Di lunedì 13 luglio 2020) È di queste ore la notizia che anche The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin è stato acquistato da Netflix. Ma si tratta solo dell’ultimo film della piattaforma streaming già in corsa per gli Oscar del 2021. Come riportato da Variety lo scorso 20 giugno, uno dei titoli più attesi dell’anno, ovvero The … L'articolo I film Netflix più attesi dei prossimi mesi (e già in odore di Oscar) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : L’avvocato del calciatore: «Diego Maradona non autorizza l’uso della propria immagina per questo film». - NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - infoitcultura : Maradona minaccia di fare causa a Paolo Sorrentino e a Netflix per il film «È stata la Mano di Dio» - _hedaleksa : @pondgitsune Spero che Netflix lo capisca. È limitato come film, mentre una serie potrebbe dare loro tutto il tempo… - vvlnapoli : Maradona minaccia di causa Sorrentino e Netflix: Per prossimo film 'E' stata la mano di Dio' su Napoli… -