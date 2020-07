'Ghost' compie 30 anni: le curiosità sul cult romantico con Demi Moore e Patrick Swayze (Di lunedì 13 luglio 2020) Love story, thriller, storia di fantasmi e commedia. Trent'anni fa, il 13 luglio 1990, arrivava al cinema 'Ghost - Fantasma' di Jerry Zucker. Un tripudio di romanticismo da lacrime senza happy end, ... Leggi su tgcom24.mediaset

RadioItalia : #Ghost compie 30 anni e per molti è film più romantico degli anni '90. E a voi, quale film è rimasto nel cuore?… - flamminiog : RT @RadioItalia: #Ghost compie 30 anni e per molti è film più romantico degli anni '90. E a voi, quale film è rimasto nel cuore? https://t.… - KalezicR : RT @RadioItalia: #Ghost compie 30 anni e per molti è film più romantico degli anni '90. E a voi, quale film è rimasto nel cuore? https://t.… - RADIOBRUNO1 : “Ghost”, il film cult che ha fatto sognare intere generazioni, compie 30 anni #RadioBruno - Raiugata : RT @RadioItalia: #Ghost compie 30 anni e per molti è film più romantico degli anni '90. E a voi, quale film è rimasto nel cuore? https://t.… -