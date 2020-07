Ghali sull'aggressione da parte della fan: "Sono ancora molto scosso" (Di lunedì 13 luglio 2020) “Sono ancora molto scosso”: il rapper Ghali si è detto sconcertato per l’aggressione subita da parte di una fan sabato sera nella sua villetta a Buccinasco, dove vive con la sua famiglia. Come riporta il Corriere della Sera, una volta raggiunto il suo idolo la 22enne ha provato a colpirlo con una bottiglietta e, mentre lui le ripeteva “Cosa ti ho fatto?”, lei rispondeva: “Lo sai benissimo, lo sai benissimo”. La giovane - in seguito denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio - è arrivata in treno da Moiano, paese in provincia di Benevento, proprio con l’intenzione di avvicinare il suo idolo. Agli agenti della polizia locale di Buccinasco e ai carabinieri ... Leggi su huffingtonpost

«Provo un forte senso di dispiacere quando leggo quei commenti — ha confidato Ghali —. A volte però clicco sul profilo degli haters per capire chi sono: vedo i loro interessi e capisco che siamo ...

