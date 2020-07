Frosinone, case svaligiate nella notte a Patrica: trovata l’ingente refurtiva, denunciato un 48enne (Di lunedì 13 luglio 2020) nella mattinata di ieri a Frosinone i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un 48enne del capoluogo già censito per reati contro il patrimonio. In particolare, i militari, impegnati nei quotidiani servizi di perlustrazione del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno eseguito due sopralluoghi presso altrettante abitazioni situate nel comune di Patrica, a seguito di furti perpetrati in nottata e durante i quali erano stati asportati vari monili in oro, oggetti di valore, denaro contante. Successivamente, nel corso di un controllo all’autovettura condotta dal 48enne, l’atteggiamento particolarmente nervoso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, case svaligiate nella notte a Patrica: trovata l’ingente refurtiva, denunciato un 48enne -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone case Frosinone, case svaligiate nella notte a Patrica: trovata l’ingente refurtiva, denunciato un 48enne Il Corriere della Città Diretta Serie B alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO - Giornata numero 34 del campionato di Serie B. Dopo l'anticipo delle 18.45 tra Cosenza e Perugia, alle 21 scende in campo tutto il campionato cadetto. In alto, sfida importante in chiave promo ...

Ascoli-Empoli: le probabili formazioni

Dopo il successo con il Frosinone per gli azzurri è arrivato il momento di provare a scalare la classifica verso il miglior piazzamento playoff possibile. Si torna in campo dopo soli pochi giorni e lo ...

TORINO - Giornata numero 34 del campionato di Serie B. Dopo l'anticipo delle 18.45 tra Cosenza e Perugia, alle 21 scende in campo tutto il campionato cadetto. In alto, sfida importante in chiave promo ...Dopo il successo con il Frosinone per gli azzurri è arrivato il momento di provare a scalare la classifica verso il miglior piazzamento playoff possibile. Si torna in campo dopo soli pochi giorni e lo ...