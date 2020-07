Fabio Capello: 'Juve fortunata, mistero Lazio. Milan, su Rangnick...' (Di lunedì 13 luglio 2020) Le sentenze di Fabio Capello a Radio Anch'io lo sport. Intervenuto nel programma Rai, l'ex tecnico ha detto la sua su tutte le big del nostro calcio. A partire dalla Juve, che "è stata fortunata fino ... Leggi su gazzetta

OfficialASRoma : ?? Historic XI ?? ?? La partita della tripletta di Dmitri Alenitchev ?? La prima vittoria con Fabio Capello in panchin… - GuyTotti : RT @OfficialASRoma: ?? Historic XI ?? ?? La partita della tripletta di Dmitri Alenitchev ?? La prima vittoria con Fabio Capello in panchina ??… - sportli26181512 : Tackle Capello: 'Milan, con Rangnick perdi un anno... Ha fatto cose interessanti, non importanti': Tackle Capello:… - andrea_pecchia : #Capello: '#Milan, con #Rangnick perdi un anno...Ha fatto cose interessanti, non importanti'. Sulla prima parte ha,… - Gazzetta_it : Tackle #Capello: 'Milan, con #Rangnick perdi un anno... Ha fatto cose interessanti, non importanti' -