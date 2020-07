Capello, con Rangnick il Milan perderebbe un anno (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Non conosco Rangnick, so che ha fatto cose interessanti in Germania, ma non importanti. Secondo me sarebbe un anno zero e perderemmo un campionato". L'ex tecnico del Milan ... Leggi su corrieredellosport

L'ex tecnico del Milan Fabio Capello dice la sua sul possibile nuovo allenatore rossonero Ralf Rangnick. "Con degli acquisti mirati - aggiunge Capello a Radio Anch'io lo sport - il Milan sarebbe ...

