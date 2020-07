Calenda contro Azzolina: “Salti la coda in aeroporto, poi eravamo noi l’élite” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file e check in come ho visto fare stasera alla Ministra Azzolina. Ma si sa, noi delle élite siamo antiquati nei comportamenti”. Il leader di Azione Carlo Calenda va all’attacco della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e la accusa di aver saltato la fila in aeroporto. Il testimone? Lui stesso. Lo scrive domenica sera su Twitter Carlo Calenda che avrebbe assistito alla scena di Lucia Azzolina saltare check in e fila prima di imbarcarsi su un aereo. Non si è fatta attendere la risposta della ministra che ha risposto al tweet: “Che pena questo commento. Volo in economy, non salto le file, non salto il ... Leggi su tpi

InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - AnnalisaChirico : Posto che il fitness è uno stato mentale prima che fisico, e il min. Azzolina è palesemente unfit con o senza pance… - gnu4545 : #13luglio Anche Calenda si scaglia contro la ministra #Azzolina - Konan9190 : @CarloCalenda Che cazzo dici Calenda... il MoVimento 5 stelle è stato sempre contro certi privilegi - Aldebaran_4 : @Andrea_Azione @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @Azione_it @Corriere Calenda non ha a che fare con i 5S che hanno pur… -