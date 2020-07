Brescia, Cellino aggredito: in due provano a rubargli l'orologio (Di lunedì 13 luglio 2020) Brescia - Disavventura per il presidente del Brescia Massimo Cellino . Nel pomeriggio di domenica, all'esterno di un supermercato di Padenghe sul Garda, dove Cellino ha appena comprato casa, è stato ... Leggi su corrieredellosport

Il numero uno del Brescia si era recato nel weekend sul Lago di Garda, per un po’ di relax dopo la sconfitta del suo club con la Roma. E’ lì che due ladri hanno provato a derubare Massimo Cellino, che ...Ore caldissime e non solo per via dell’estate in casa Brescia. Questa volta, però, a farla da protagonista una vicenda non derivante dal calcio. Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino è stato ...