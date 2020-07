Bartomeu ammette: «La trattativa per Lautaro è ferma. Abbiamo parlato con l’Inter e…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato a Onze della trattativa per Lautaro Martinez Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato a Onze, trasmissione di TV3. Queste le parole del numero uno dei blaugrana sul mercato e su Lautaro Martinez. Lautaro – «Il prossimo mercato sarà molto particolare. I grandi club si vedranno limitati dai problemi economici, ma il Barça è sempre un protagonista del mercato. Nel caso di Lautaro la trattativa è ferma in questo momento, Abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Siamo in una fase di analisi». MESSI – «Con Messi ... Leggi su calcionews24

