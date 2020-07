Ultimate Tennis Showdown – Berrettini trionfa in finale: successo al terzo set su Tsitsipas (Di domenica 12 luglio 2020) Matteo Berrettini si avvicina al ritorno in campo ufficiale dell’ATP a suon di risultati positivi. L’ultimo arriva nel torneo d’esibizione Ultimate Tennis Showdown, giocato sul cemento francese di Antibes, nel quale il Tennista numero 8 al mondo si è imposto su Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo, sconfitto in 5 set con il punteggio di 15-16 / 12-15 / 14-12 / 15-8 / 2-3 (regole speciali, ndr), dopo 46 minuti di match.L'articolo Ultimate Tennis Showdown – Berrettini trionfa in finale: successo al terzo set su Tsitsipas SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Ultimate Tennis Showdown - esordio vincente per Matteo Berrettini : steso 3-1 il tedesco Dustin Brown Matteo Berrettini ha fatto oggi il suo esordio all’Ultimate Tennis Showdown, il mini circuito creato da Patrick Mouratoglou a cui partecipano atleti importanti del calibro di Stefanos Tsitsipas e David Goffin. Il Tennista italiano ha ...

