Traffico Roma del 12-07-2020 ore 09:30 (Di domenica 12 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritornati l’appuntamento con il Traffico prosegue la migrazione domenicale verso il litorale Romano della zona sud del raccordo abbiamo in carreggiata interna brevi le 20 per uscire sulla Pontina intenso ea tratti rallentato il Traffico sulla Cristoforo Colombo ha avuto in fila in via Pratica di Mare anche sulla via Aurelia si sta in coda verso il mare tra Torre in pietra-palidoro hai pochi in giro per la città segnaliamo invece rallentamenti per un incidente sulla tangenziale est all’altezza dell’uscita per Largo Passamonti direzione Salaria altro incidente proprio sulla via sera sulla rampa di uscita del raccordo direzione centro rallentamenti per un incidente anche in via Anagnina chiuso il sottopasso prima di via Gasperina in direzione di Grottaferrata ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 12-07-2020 ore 08 : 30 Luceverde Roma Di nuovo buongiorno in redazione massimo veschi si parte per il mare o meglio per il litorale Roma no è già ci sono i primi rallentamenti nella zona sud del raccordo anulare carreggiata interna si stanno formando Curia ...

Luceverde Di nuovo buongiorno in redazione massimo veschi si parte per il mare o meglio per il litorale no è già ci sono i primi rallentamenti nella zona sud del raccordo anulare carreggiata interna si stanno formando Curia ... Traffico Roma del 12-07-2020 ore 07 : 30 Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica a poker e auto in circolazione in queste ore Tuttavia la polizia locale Ci segnala tre incidenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via del Lido di Castel Porziano con brevi code nelle due ...

Luceverde Buongiorno e buona domenica a poker e auto in circolazione in queste ore Tuttavia la polizia locale Ci segnala tre incidenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via del Lido di Castel Porziano con brevi code nelle due ... Traffico Roma del 11-07-2020 ore 19 : 30 Luceverde Roma Buonasera abbia trovati a questo appuntamento scorre regolare il Traffico sulle principali strade fanno eccezione rallentamenti nella zona del Litorale qui a provocare possibili disagi che la chiusura della via Ostiense Tra Lido di ...

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - TrafficoA : Fregene - Coda A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Coda in uscita a Fregene provenendo da Roma per traffico intenso sulla viabilit... - andreacesqui : RT @virginiaraggi: Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Do… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Tre giorni di incubo per i lavori Anas, l’inferno del raccordo, caos e tutto bloccato

Lunghe code e disagi per gli automobilisti sul raccordo Perugia Bettolle, da Piscille in direzione Ponte San Giovanni. I lavori dell’Anas sono scattati e da venerdì sera è tutto chiuso. I veicoli in d ...

Terni, velostazioni e piste ciclabili a settembie andare in bici sarà più semplice

Terni “pedala” velocemente verso il traguardo di una mobilità dolce. I cantieri per la realizzazione delle quattro velostazioni sono stati aperti e a settembre la città cambierà volto. “Per allora – s ...

Lunghe code e disagi per gli automobilisti sul raccordo Perugia Bettolle, da Piscille in direzione Ponte San Giovanni. I lavori dell’Anas sono scattati e da venerdì sera è tutto chiuso. I veicoli in d ...Terni “pedala” velocemente verso il traguardo di una mobilità dolce. I cantieri per la realizzazione delle quattro velostazioni sono stati aperti e a settembre la città cambierà volto. “Per allora – s ...