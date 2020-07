Parma, D’Aversa: «Iniezione di fiducia. Per come eravamo messi…» (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato al termine del match contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblù. PRESTAZIONE – «L’approccio non è stato dei migliori. Purtroppo stiamo pagando delle disattenzioni, abbiamo preso gol da angolo dove nell’allenamento di ieri l’unica cosa che abbiamo curato era la fase difensiva sulle palle inattive in allenamento. Chiaro che era un periodo in cui i risultati sono venuti meno, però devo dire che a parte il primo tempo di oggi e quello con la Fiorentina i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione. È chiaro che per come eravamo messi recuperare una partita del genere era ... Leggi su calcionews24

