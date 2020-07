Lazio, la furia cieca di Claudio Lotito: voci su un ritiro extra-large, scontro nella squadra (Di domenica 12 luglio 2020) La furia cieca di Claudio Lotito si abbatte sulla Lazio: dal sogno scudetto all'incubo, la serie di sconfitte consecutive, l'ultima poche ore fa con il Sassuolo. Biancocelesti evaporati dopo il lockdown e con i nervi a pezzi (si pensi allo scontro tra Francesco Acerbi e il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini). Ed in questo contesto, insomma, Lotito vorrebbe imporre un lunghissimo ritiro alla squadra di Simone Inzaghi: da Udine, mercoledì prossimo, alla sfida di Torino contro la Juventus del 20 luglio, senza mai passare per Torino. Il tema, ora, è dibattuto da squadra e società. Una stagione trionfale, insomma, rischia di finire nel peggiore dei modi (per l'aritmetica ... Leggi su liberoquotidiano

con un'intensa ondata di maltempo a seguito dell'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile e Regione Lazio. Maltempo, grandine su pascoli d'alpeggio a Bergamo: nel Milanese distrutte ...

"Non sono io quello maleducato". Roberto De Zerbi è una furia in panchina durante Lazio-Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A. Il tecnico neroverde ha passato un primo tempo ...