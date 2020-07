Il Napoli ribalta con Di Lorenzo-Mertens, ma Kessie riacciuffa su rigore (2-2) (Di domenica 12 luglio 2020) Un pari spettacolare quello andato in scena questa sera tra Napoli e Milan. Dopo gli abbracci a bordo campo tra due ex campioni del mondo rossoneri, Maldini e Gattuso, sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Theo Hernandez al 20′ con una conclusione a giro. Il Napoli però non molla e al 34′ si riporta in parità con Di Lorenzo che manda in porta una respinta di Donnarumma non proprio precisa. Nella ripresa però è il Napoli a passare in vantaggio con il solito Mertens che aiutato dalla deviazione di Romagnoli beffa il portiere rossonero e firma il sorpasso. Al 73′ il Milan da calcio di rigore riacciuffa il pari con Kessie che spiazza Ospina. Nel finale i rossoneri restano in dieci per ... Leggi su alfredopedulla

napolista : Uno dei migliori Napoli di Gattuso, ma due distrazioni di troppo: 2-2 col Milan Gattuso mette in difficoltà Pioli… - MondoNapoli : LIVE - GOOOOOOOOOL! Rimonta azzurra! Il Napoli la ribalta al 60° minuto! - - RadioRossonera : La ribalta il Napoli con Mertens #NapoliMilan 2-1 - PianetaMilan : #NapoliMilan 2-1: @dries_mertens14 la ribalta al 'San Paolo' - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @sscnapoli #SSCN… - rep_napoli : Si ribalta imbarcazione, in tre soccorsi dalla Guardia Costiera [aggiornamento delle 19:29] -