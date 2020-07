Il Genoa vince e si rilancia, Spal retrocessione più vicina (Di domenica 12 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa conquista tre punti vitali per la salvezza e affossa la Spal nel trentaduesimo turno di Serie A. Uno degli incontri più rilevanti per non retrocedere parla rossoblu: a ‘Marassì vittoria per 2-0 degli uomini di Nicola che volano a quota 30 punti. Decidono la gara, tra prima e seconda frazione, un gol dell’intramontabile Goran Pandev e la perla su punizione di Lasse Schone. Sempre più giù la Spal, alla quale manca solamente l’aritmetica per certificare una ormai più che probabile retrocessione in serie B. Non riesce il potenziale sorpasso al Brescia che sarebbe valso almeno il momentaneo addio all’ultima poltrona in classifica. Al 24′ è una giocata a muovere lo score: Iago Falque allunga magicamente per Pandev che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Le pagelle (le ultime di questa stagione): imperversa la rassegnazione generale

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Genoa che batte 2-0 la SPAL, sancendo di fatto la retrocessione in serie B dei biancazzurri, per la quale manca solo la certificazione dell’aritmetica. VO ...

