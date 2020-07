Il Bologna la butta via nel finale. Vittoria salvezza della Samp a Udine. Cutrone salva la Fiore. Lecce, pari che non serve (Di domenica 12 luglio 2020) Vittoria fondamentale quella della Sampdoria contro l'Udinese. La squadra di Ranieri si allontana ancora di più dalla zona rossa della classifica. Pazzesco finale a Parma dove il Bologna si fa rimontare due gol nel recupero. Cutrone evita la sconfitta alla Fiorentina. pari senza reti tra Cagliari e Lecce.Fiorentina - Hellas Veronacaption id="attachment 990935" align="alignnone" width="300" Fiorentina - Verona (Getty Images)/captionAl Franchi l'Hellas aggredisce subito la partita e nei minuti iniziali gli uomini di Juric tengono il pallino del gioco facendosi vedere spesso dalle parti di Dragowski. Al 18esimo gli ospiti trovano il gol con Faraoni. Aamrabat ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Bologna la butta via nel finale. Vittoria salvezza della Samp a Udine. Cutrone salva la Fiore. Lecce, pari che n… - georgatoss : @ultrafcim @fabioschiano @FilippoTurati55 @90ordnasselA Questa cosa che si paga un allenatore 12 milioni per vincer… - scico95 : @spocchianerazz1 @Cobretti_80 Guarda il suo opposto è gigio che si butta sempre e se un gol è parabile o meno lo si… - interclaudio87 : @raffaelecaru Meglio che se lo butta fuori finisce come col Bologna - strongz : @Alex_Manni @Delligi @SilentKiller0ne @marifcinter Sassuolo e Bologna sono due partite buttate nel cesso per errori… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna butta Il Bologna la butta via nel finale. Vittoria salvezza della Samp a Udine. Cutrone salva la Fiore. Lecce, pari che non serve ItaSportPress Inter, il vero fallimento sarebbe cacciare Conte

Ok, non siamo in un buon momento. La sconfitta assurda contro il Bologna e il pareggio a Verona hanno definitivamente ucciso i sogni scudetto di Conte più che d ...

Parma-Bologna, il giallo del virus scomparso

A un controllo svolto stamattina su tutti i componenti della compagine crociata - che stasera alle 19.30 scenderà in campo al Tardini contro il Bologna - non risultano ... ma “sarebbe il primo caso di ...

Ok, non siamo in un buon momento. La sconfitta assurda contro il Bologna e il pareggio a Verona hanno definitivamente ucciso i sogni scudetto di Conte più che d ...A un controllo svolto stamattina su tutti i componenti della compagine crociata - che stasera alle 19.30 scenderà in campo al Tardini contro il Bologna - non risultano ... ma “sarebbe il primo caso di ...