Grillo 'scarica' la Raggi con un sonetto; 'Virginia, annamosene' (Di domenica 12 luglio 2020) Con un sonetto i dialetto romanesco postato sul suo blog, Beppe Grillo stoppa la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma. "A Virgi' - esordisce il sonetto di Franco Ferrari - pijia na ... Leggi su tg.la7

Il fondatore del M5s stoppa la ricandidatura della sindaca i Roma postando sul suo blog i versi di Franco Ferrari Con un sonetto i dialetto romanesco postato sul suo blog, Beppe Grillo stoppa la rican ...

