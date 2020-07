Governo al lavoro sul Dpcm, Conte "Ora più attrezzati" (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti", avverte il ministro della Salute Roberto Speranza. "Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità". Speranza illustrerà in Parlamento martedì i Contenuti del nuovo Dpcm che rivedranno le misure anti-contagio in scadenza e che potrebbe aumentare i controlli in spiaggia e nei luoghi pubblici dove si possono verificare assembramenti come discoteche, sagre e feste. Come anticipato da Giuseppe Conte, il ... Leggi su agi

