Ghali aggredito nel giardino di casa, una fan 22enne scavalca il cancello: urla e vasi distrutti (Di domenica 12 luglio 2020) Il rapper Ghali è stato aggredito sabato sera nel suo giardino di casa a Buccinasco, periferia di Milano. Una fan 22enne esagitata prima si è scagliata contro la sua macchina, poi ha scavalcato il cancello ed è entrata nella villetta del cantante. Ha distrutto diversi oggetti, tra cui dei vasi, poi ha urlato e insultato Ghali. A riportare la notizia è Milano Today: sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia. La ragazza è stata portata via dal 118 in ambulanza: per lei una visita al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo per lo stato di agitazione in cui si trovava. Ghali, sconvolto, ha chiesto più volte alla ragazza quale fosse il motivo di tanta ... Leggi su ilfattoquotidiano

