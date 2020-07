Finale di Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 il 12 luglio, poi al via le repliche della seconda stagione? (Di domenica 12 luglio 2020) Il Finale di Non Dirlo al Mio Capo chiude la prima stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Tutti i nodi stanno per venire al pettine e le bugie di Lisa Marcelli non saranno più un segreto. Ma anche Enrico Vinci nasconde qualcosa di scioccante che la donna non può minimamente sospettare. Ecco le anticipazioni della sesta e ultima puntata, in onda stasera, domenica 12 luglio, su Rai1.Si parte dall'episodio 1x11 dal titolo Occhio per occhio, cuore per cuore. Lisa scopre che Virginia, l’amante del marito defunto, ha avuto un figlio da lui. La donna le chiede anche un aiuto economico, grazie all'assicurazione sulla vita di Alberto che ha appena riscosso. Enrico, intanto, viene informato che il padre si trova in fin ... Leggi su optimagazine

Nella parte finale della prima sessione di prove ufficiali, la Q1, Antonio Giovinazzi è incappato in un errore, nel tentativo di agguantare una posizione nella top15 che gli avrebbe permesso di disput ...

Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e episodi di oggi, 12 luglio

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1, riguardano l’ultimo episodio della prima stagione, in onda oggi, 12 luglio La serie televisiva Non dirlo al mio capo, in 6 puntate, vede ne ...

