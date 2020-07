F1, Ricciardo: “Contatto con Stroll? Mossa disperata” (Di domenica 12 luglio 2020) “Il contatto con Stroll? Tanto per cominciare, non è che mi ha superato veramente, ma ci ha costretti entrambi ad andare larghi. Solitamente sono sempre critico con me stesso sul fatto che debba chiudere la porta nei duelli, ma qui mi è sembrato che Lance abbia fatto la classica Mossa disperata”. Queste le parole di Daniel Ricciardo dopo il Gran Premio di Stiria 2020, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 1. Il pilota australiano ha avuto un piccolo contatto con Lance Stroll nel finale di gara, quando quest’ultimo ha provato a sorpassarlo. “Per come la vedo io, mi sarei aspettato la restituzione della posizione perché con la sua Mossa ha mandato fuori tutti e due. Spazio ce n’era, col senno di poi avrei dovuto stare più stretto…”. Leggi su sportface

Barons10 : @SkySportF1 buonasera. Ma a Monaco 2019 CL dopo il contatto con Ricciardo, non poteva rientrare subito ai box invec… - DelbonoRoberto : Perez si prende con Albon e rompe l’ala.. Hamilton la scorsa settimana ha preso penalità per un contatto uguale a q… -

