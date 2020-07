Coronavirus, record di ocntagi nel mondo. Speranza: “La battaglia non è vinta” (Di domenica 12 luglio 2020) Nuovo record negativo di contagi da Covid-19 nel mondo. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 220mila positivi, mai così tanti prima. Un dato che spaventa e che costringe a mettersi in guardia. Perché il nemico è tutt’altro che sconfitto. Nel mondo, secondo i dati forniti dall’Oms, sono in tutto 12.721.778 i casi confermati di contagio, le morti invece si attestano a 565.218. Tristi numeri che parlano di un male difficile da battere. Mentre in Italia i casi sono costanti e in calo da diverse settimane, nel mondo i contagi salgono e la paura rimane tanta. Attraverso un tweet il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato i dati forniti dall’Oms: “’220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero ... Leggi su italiasera

