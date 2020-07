Cagliari Lecce 0-0 LIVE: Zenga perde Nainggolan (Di domenica 12 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Lecce 0-0 MOVIOLA 30′ Sostituzione Cagliari – Zenga deve rinunciare a Nainggolan che accusa un problema fisico, al suo posto Ragatzu 21′ Palo Lecce – Tiro di Saponara ribattuto, Babacar si ritrova solo davanti a Cragno ma centra il palo da un metro 20′ Occasione Lecce – Liscio clamoroso di Lykogiannis, ne approfitta Falco che lascia partire un ... Leggi su calcionews24

Cagliari-Lecce : infortunio per Nainggolan - entra Ragatzu Cagliari-Lecce perde subito un protagonista, Radja Nainggolan . È il capitano dei sardi ad abbandonare la propria squadra al 30′ a causa di un problema fisico. Non è ancora nota l’entità dell’ infortunio ma per ...

perde subito un protagonista, Radja . È il capitano dei sardi ad abbandonare la propria squadra al 30′ a causa di un problema fisico. Non è ancora nota l’entità dell’ ma per ... Le Dirette. Cagliari-Lecce 0-0 - Fiorentina-Verona 0-1 - Parma-Bologna 0-2 - Udinese-Samp 0-0 : Faraoni segna al Franchi Cagliari-Lecce L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di...

L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di... Cagliari Lecce 0-0 LIVE : il palo ferma Babacar Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ...

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CagliariCalcio : INSIDIA LECCE ?? [Solite letture pre-partita ??] ?? - Preview: - internewsit : Nainggolan, altro stop: problema fisico dopo 30' in Cagliari-Lecce - - sportli26181512 : Lecce, Falco costretto al cambio per infortunio: Dopo Radja Nainggolan nel Cagliari, si è fermato un giocatore anch… -