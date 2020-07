UFC 4, Anthony Joshua e Tyson Fury nel trailer del gioco (Di sabato 11 luglio 2020) È stato finalmente rilasciato il trailer di presentazione di UFC 4, titolo targato Electronic Arts. Una particolare sorpresa per coloro che prenoteranno il gioco: saranno infatti disponibili i pugili campioni dei pesi massimi Anthony Joshua e Tyson Fury Sulle note di una rivisitazione del brano Baba O’Riley, ecco che UFC 4 si presenta ufficialmente al pubblico. È stato infatti rilasciato il trailer del titolo targato Electronic Arts, in uscita il prossimo 14 agosto e disponibile per le console PlayStation 4 e Xbox One. I milioni di appassionati potranno comandare ancora una volta i loro idoli come Khabib e McGregor, e farli combattere nell’ottagono mettendo in scena incontri mozzafiato. La presentazione, però, ha riservato una strepitosa ... Leggi su zon

