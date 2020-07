TORNADO in Minnesota, un morto e danni alle cascine: VIDEO da paura (Di sabato 11 luglio 2020) Un potente TORNADO, con venti oltre i 200 chilometri orari, si è abbattuto mercoledì 8 luglio nella parte occidentale dello Stato del Minnesota, negli USA. L’area maggiormente colpita è stata quella a nord di Minneapolis, fra Ashby e Dalton. Diverse fattorie e cascine sono state colpite e danneggiate. In base a quanto riportato dalle fonti locali, ci sarebbe stata anche una vittima, mentre altre due persone sarebbero rimaste ferite, immediatamente soccorse e ricoverate in ospedale. Le immagini del TORNADO sono state catturate da alcuni cacciatori di TORNADO, che hanno seguito e documentato il fenomeno I filmati dei danni sono impressionanti, con tetti scoperchiati e mezzi agricoli rovesciati, messi in evidenza ... Leggi su meteogiornale

Un potente tornado, con venti oltre i 200 chilometri orari, si è abbattuto mercoledì 8 luglio nella parte occidentale dello Stato del Minnesota, negli USA. L’area maggiormente colpita è stata quella a ...

